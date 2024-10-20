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Абдуллаев нокаутировал Карраско и может стать следующим соперником Ломаченко

Абдуллаев нокаутировал Карраско и может стать следующим соперником Ломаченко
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Сегодня, 20 октября, в Аргентине состоялся вечер бокса, который возглавил бой боксёра промоутерской компании RCC Boxing Promotions российского легковеса Заура Абдуллаева против аргентинца Хуана Хавьера Карраско, с которым они оспорили вторую строчку рейтинга IBF в лёгкой весовой категории.

Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в 12-м раунде, команда аргентинца выбросила полотенце.

Для Абдуллаева эта победа стала 20-й в карьере и девятой кряду. В своём последнем поединке в феврале 2024 года он одолел Роджера Гутьерреса. После сегодняшнего успеха Заур Абдуллаев станет вторым номером рейтинга IBF и имеет все шансы в скором будущем провести бой за титул чемпиона мира, которым владеет Василий Ломаченко.

Хуан Хавьер Карраско, в свою очередь, потерпел второе поражение в профессиональной карьере. В активе 32-летнего аргентинца также значится 20 побед.

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