Что будет дальше с карьерой Тима Цзю?

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) прошёл поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором встретились действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев и австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира в этом весе Тимофей Цзю. Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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В марте 2024-го Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях. В активе Муртазалиева 23 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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