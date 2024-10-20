Статистика боя Тима Цзю и Бахрама Муртазалиева

Появилась подробная статистика ударов в титульном поединке между россиянином Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем с российскими корнями Тимофеем Цзю. Победу на турнире, который проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США), техническим нокаутом в третьем раунде одержал Муртазалиев.

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В марте 2024-го Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях. В активе Муртазалиева 23 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя.

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