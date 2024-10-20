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Нганну объяснил отказ от борьбы в поединке с Феррейрой

Нганну объяснил отказ от борьбы в поединке с Феррейрой
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну дал свой комментарий по поводу прошедшего поединка с победителем последнего Гран-при организации в тяжёлом весе бразильцем Ренаном Феррейрой и объяснил, почему не использовал борьбу.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

«Проход в борьбу? Это было опционально. Я мог поступить по-другому. Но выбрал этот вариант событий. Мы брали в расчёт, что это может случиться. Я увидел эту возможность и воспользовался ей», — сказал Нганну на пресс-конференции.

Фрэнсис одержал победу над держащим пояс чемпиона PFL Феррейрой в первом раунде, закончив поединок нокаутом.

Это был первый бой камерунца после ухода из UFC и карьеры в профессиональном боксе.

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