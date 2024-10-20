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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джонс отреагировал на победу Нганну над Феррейрой

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джонс отреагировал на победу Нганну над Феррейрой
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37-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC и являющийся чемпионом в тяжёлом весе, Джон Джонс отреагировал на победу бывшего представителя UFC Фрэнсиса Нганну над Ренаном Феррейрой в главном поединке промоушена PFL.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

«Какую потрясающую работу проделал Фрэнсис сегодня вечером, продемонстрировав полную силу ММА. Отличные удары, отличные тейкдауны. Приятно видеть, как он сияет. Ух ты, поздравляю, чемпион! Я тебя вижу», — написал Джонс в социальных сетях.

Фрэнсис одержал победу над обладателем пояса чемпиона PFL Феррейрой в первом раунде, закончив поединок нокаутом.

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