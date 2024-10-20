Чемпион UFC в тяжёлом весе Джонс отреагировал на победу Нганну над Феррейрой

37-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC и являющийся чемпионом в тяжёлом весе, Джон Джонс отреагировал на победу бывшего представителя UFC Фрэнсиса Нганну над Ренаном Феррейрой в главном поединке промоушена PFL.

«Какую потрясающую работу проделал Фрэнсис сегодня вечером, продемонстрировав полную силу ММА. Отличные удары, отличные тейкдауны. Приятно видеть, как он сияет. Ух ты, поздравляю, чемпион! Я тебя вижу», — написал Джонс в социальных сетях.

Фрэнсис одержал победу над обладателем пояса чемпиона PFL Феррейрой в первом раунде, закончив поединок нокаутом.