«Беспокоился о других». Кроуфорд раскритиковал Цзю за поражение от Муртазалиева

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд раскритиковал бывшего чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Тимофея Цзю за поражение от действующего обладателя пояса Бахрама Муртазалиева.

«Тим думал, что у него лёгкая задача. Отнёсся к этому чуваку легкомысленно и беспокоился о других бойцах», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде, а во втором раунде трижды отправил Цзю в нокдаун.

В марте 2024-го Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях. В активе Муртазалиева 23 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.