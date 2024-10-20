Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Беспокоился о других». Кроуфорд раскритиковал Цзю за поражение от Муртазалиева

«Беспокоился о других». Кроуфорд раскритиковал Цзю за поражение от Муртазалиева
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд раскритиковал бывшего чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Тимофея Цзю за поражение от действующего обладателя пояса Бахрама Муртазалиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Тим думал, что у него лёгкая задача. Отнёсся к этому чуваку легкомысленно и беспокоился о других бойцах», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде, а во втором раунде трижды отправил Цзю в нокдаун.

В марте 2024-го Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях. В активе Муртазалиева 23 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Муртазалиев — Цзю: Тимофей улетел в быстрый нокаут! Апсет в чемпионском бою
Муртазалиев — Цзю: Тимофей улетел в быстрый нокаут! Апсет в чемпионском бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android