Алексей Тищенко прокомментировал результат боя Бахрама Муртазалиева и Тимофея Цзю

40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал результат боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем между обладателем пояса Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю.

«Поздравляю чемпиона с победой. Очень хороший бой, эта победа открывает большие перспективы. Что касается Тимофея, ему нужно делать работу над ошибками, выводы. И пытаться потихоньку возвращаться на хороший уровень», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде, а во втором раунде трижды отправил Цзю в нокдаун.