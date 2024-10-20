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Алексей Тищенко прокомментировал результат боя Бахрама Муртазалиева и Тимофея Цзю

Алексей Тищенко прокомментировал результат боя Бахрама Муртазалиева и Тимофея Цзю
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40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал результат боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем между обладателем пояса Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Поздравляю чемпиона с победой. Очень хороший бой, эта победа открывает большие перспективы. Что касается Тимофея, ему нужно делать работу над ошибками, выводы. И пытаться потихоньку возвращаться на хороший уровень», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде, а во втором раунде трижды отправил Цзю в нокдаун.

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