Алексей Тищенко оценил перспективы Муртазалиева после победы над Цзю

Двукратный российский олимпийский чемпион Алексей Тищенко оценил перспективы сохранившего титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева после победы над Тимофеем Цзю.

«Одной победы, наверное, недостаточно. Но предпосылки к выходу на ребят хорошего уровня есть. У Бахрама есть все перспективы, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне. И добиваться очень хороших боёв. Ему это по силам. У него есть хорошая база», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Муртазалиев по ходу боя трижды отправил Тимофея в нокдаун, а в третьем раунде победил нокаутом.