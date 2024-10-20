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Mash: боец поп-ММА больше суток избивал свою девушку

Mash: боец поп-ММА больше суток избивал свою девушку
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Боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал свою девушку и держал её взаперти, сообщает Mash.

Якобы со слов самой пострадавшей, которая смогла сбежать и добраться до полиции, пара рассталась, но боец предпринимал попытки помириться и сойтись вновь. Девушка согласилась и спустя несколько дней подверглась физическому насилию со стороны представителя поп-ММА Неретина. Пострадавшая также сообщила, что спортсмен её унижал, провоцировал и был уверен, что она хочет отобрать его квартиру в районе Кожухово.

После этого девушка сняла побои и написала заявление в полицию, которая объявила представителя поп-ММА в розыск.

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