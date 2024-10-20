Алексей Тищенко: Тиму Цзю не хватило опыта сложных соперников и сложных ситуаций

40-летний российский боксёр, выступавший в полулёгкой и в лёгкой весовых категориях, и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал, почему бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Тимофей Цзю уступил обладателю пояса Бахраму Муртазалиеву.

«Тимофею не хватило опыта сложных соперников и сложных ситуаций. В прошлом бою получил сечку и начал нервничать. В этом – пропустил удар и развалился. Не было у него уверенности, всё потерялось. Он не вносит никаких изменений, корректировок. Показательно, что он два раза пропустил один и тот же удар», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тимофей проиграл в третьем раунде техническим нокаутом.