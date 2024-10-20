«Появлюсь раньше, чем ты скажешь». Макгрегор отреагировал на предложение Хьюза

Легендарный боец смешанных единоборств и первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор отреагировал на предложение ирландского бойца PFL Пола Хьюза присутствовать в его углу в случае боя с чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым.

«Пол, мой чувак, я обязательно пойду на арену и поддержу тебя на 100%, если этот бой состоится. И я появлюсь там раньше, чем ты успеешь сказать: «Нурмагомедовы — это вонючие тупоголовые крысы, женатые на своих двоюродных сёстрах». Ваша команда сделали прекрасную победу сегодня ночью. Это была огромная работа! Они доведут тебя до полноценного успеха! У тебя есть талант! Мы с тобой, брат, принеси домой золото!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Позже Макрегор по неизвестной причине удалил свою запись из социальных сетей.

Минувшей ночью Хьюз судейским решением на турнире PFL победил Эй Джея Макки.