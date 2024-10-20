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«Появлюсь раньше, чем ты скажешь». Макгрегор отреагировал на предложение Хьюза

«Появлюсь раньше, чем ты скажешь». Макгрегор отреагировал на предложение Хьюза
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Легендарный боец смешанных единоборств и первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор отреагировал на предложение ирландского бойца PFL Пола Хьюза присутствовать в его углу в случае боя с чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым.

«Пол, мой чувак, я обязательно пойду на арену и поддержу тебя на 100%, если этот бой состоится. И я появлюсь там раньше, чем ты успеешь сказать: «Нурмагомедовы — это вонючие тупоголовые крысы, женатые на своих двоюродных сёстрах». Ваша команда сделали прекрасную победу сегодня ночью. Это была огромная работа! Они доведут тебя до полноценного успеха! У тебя есть талант! Мы с тобой, брат, принеси домой золото!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Позже Макрегор по неизвестной причине удалил свою запись из социальных сетей.

Минувшей ночью Хьюз судейским решением на турнире PFL победил Эй Джея Макки.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эй Джей Макки — Пол Хьюз (W)
19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Эй Джей Макки
Окончено
SD
Пол Хьюз
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