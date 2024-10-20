«Ирландия — Дагестан. Часть 2». Боец PFL Пол Хьюз бросил вызов Усману Нурмагомедову

Ирландский представитель смешанных единоборств из промоушена PFL Пол Хьюз после победы минувшей ночью над Эй Джеем Макки бросил вызов чемпиону Bellator в лёгком весе Усману Нурмагомедову и попросил легендарного атлета из UFC Конора Макгрегора присутствовать в ирландском углу.

«Послушайте, этот бой с Макки остался за мной, судя по реакции зрителей. Но в моей голове уже есть следующий план. Сколько раз я слышал, что следующим соперником Усмана должен стать Эй Джей. Но теперь он побеждён. Что ж, давайте устроим «Ирландия — Дагестан. Часть 2». Пол Хьюз против Усмана Нурмагомедова за чемпионский пояс! Можем подраться в Дубае. Или приезжай в Белфаст!

Снимите это кто-то и выложите для Конора. Я хочу, чтобы ты был в моём углу в случае поединка с Усманом. Я знаю, ты на 100% счастлив, услышав это. Приезжай и сделаем это вместе. Но поговорите с организаторами, нам явно понадобится дополнительная охрана. Это будет весело!» — сказал Хьюз на пресс-конференции.