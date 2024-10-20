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«Ирландия — Дагестан. Часть 2». Боец PFL Пол Хьюз бросил вызов Усману Нурмагомедову

«Ирландия — Дагестан. Часть 2». Боец PFL Пол Хьюз бросил вызов Усману Нурмагомедову
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Ирландский представитель смешанных единоборств из промоушена PFL Пол Хьюз после победы минувшей ночью над Эй Джеем Макки бросил вызов чемпиону Bellator в лёгком весе Усману Нурмагомедову и попросил легендарного атлета из UFC Конора Макгрегора присутствовать в ирландском углу.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эй Джей Макки — Пол Хьюз (W)
19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Эй Джей Макки
Окончено
SD
Пол Хьюз

«Послушайте, этот бой с Макки остался за мной, судя по реакции зрителей. Но в моей голове уже есть следующий план. Сколько раз я слышал, что следующим соперником Усмана должен стать Эй Джей. Но теперь он побеждён. Что ж, давайте устроим «Ирландия — Дагестан. Часть 2». Пол Хьюз против Усмана Нурмагомедова за чемпионский пояс! Можем подраться в Дубае. Или приезжай в Белфаст!

Снимите это кто-то и выложите для Конора. Я хочу, чтобы ты был в моём углу в случае поединка с Усманом. Я знаю, ты на 100% счастлив, услышав это. Приезжай и сделаем это вместе. Но поговорите с организаторами, нам явно понадобится дополнительная охрана. Это будет весело!» — сказал Хьюз на пресс-конференции.

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