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Слащинин: Нганну — лучший тяжеловес в ММА прямо сейчас

Слащинин: Нганну — лучший тяжеловес в ММА прямо сейчас
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Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну над бразильцем Ренаном Феррейрой.

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Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

«Я очень ждал бой Фрэнсиса, потому что это было его первое выступление в ММА за последние почти три года. За это время он успел уйти из UFC, два раза подраться по правилам бокса, пережить глубокую личную трагедию. При этом лучшую лигу мира он покидал в статусе сильнейшего тяжеловеса планеты, имея за плечами серию из шести побед. В итоге он выбрал очень грамотную тактику: перевёл опасного Ферейру на канвас и там уже его финишировал. Да, не увидели мы глухой нокаут в стойке, но это всё равно выглядело крайне брутально. Считаю, что этим выступлением он подтвердил статус опаснейшего тяжа в мире.

Да, мы не увидели его противостояние с Джоном Джонсом, но нужно ли это? Джон выступает крайне редко, находится уже на закате карьеры, его физическая форма «гуляет» туда-сюда. Предполагаю, что, встретившись они сейчас, Фрэнсис бы его снёс. Не так, как он сделал это с бразильцем. Вряд ли бы ему удалось таким же образом перевести Джона. Но нокаут – запросто. В общем, моё мнение таково, что Нганну прямо сейчас – лучший тяжеловес в смешанных единоборствах», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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