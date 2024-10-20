Халидов: Немков — единственный, кто мог бы составить конкуренцию Нганну в PFL

Чемпион лиги «Наше Дело» Мурад Халидов прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну над Ренаном Феррейрой.

«Честно, меня удивило выступление Фрэнсиса. Я ожидал, что он примет открытую рубку и уронит Феррейру. Но Нганну сработал тактически очень интересно. Перевёл соперника, отконтролировал его и забил, будто ногами. В руках у него, конечно, страшная мощь. Было интересно, каким он вернётся после разгромного поражения от Джошуа. И вернулся он очень в порядке. Надеюсь, в дальнейшем мы его будем видеть исключительно в поединках по правилам смешанных единоборств. А бокс…Нет, не надо.

Мой бой мечты с участием Нганну – это бой против Вадима Немкова. В PFL и Bellator это на данный момент единственный тяжеловес, который мог бы составить Фрэнсису конкуренцию. Не верю, что Нганну бы удалось его вот так просто перевести. Он представляет для Вадима огромную опасность в стойке, но в борьбе – нет. Именно поэтому, думаю, он отказался от опции, которая предполагала наличие Немкова в качестве бойца на замену», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну.