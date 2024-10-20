Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрозд: удивила беспомощность Тима Цзю. Жёстко растерялся

Дрозд: удивила беспомощность Тима Цзю. Жёстко растерялся
Комментарии

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд прокомментировал результаты боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между обладателем пояса Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Конечно, я был удивлён. Удивила беспомощность Тимофея. А Бахрам – хороший парень. Тим жёстко растерялся. Сразу вылезли все огрехи в защите, в технике. Ног нет, защита очень слабая. И нет понимания, как действовать в подобной ситуации. Рассыпался Тимофей, в углу все поплыли. И сам он очень незрело пропускал удары, шёл туда же. Совсем отключил голову, проиграл по понятным причинам», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Цзю потерпел поражение нокаутом в третьем раунде, до этого трижды отправившись в нокдаун.

Материалы по теме
Почему Цзю проиграл, да ещё и так жутко? Разбираем провал Тимофея
Почему Цзю проиграл, да ещё и так жутко? Разбираем провал Тимофея
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android