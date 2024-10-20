Дрозд: удивила беспомощность Тима Цзю. Жёстко растерялся

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд прокомментировал результаты боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между обладателем пояса Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю.

«Конечно, я был удивлён. Удивила беспомощность Тимофея. А Бахрам – хороший парень. Тим жёстко растерялся. Сразу вылезли все огрехи в защите, в технике. Ног нет, защита очень слабая. И нет понимания, как действовать в подобной ситуации. Рассыпался Тимофей, в углу все поплыли. И сам он очень незрело пропускал удары, шёл туда же. Совсем отключил голову, проиграл по понятным причинам», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Цзю потерпел поражение нокаутом в третьем раунде, до этого трижды отправившись в нокдаун.