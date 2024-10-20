36-летний популярный российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов ирландского бойца PFL Пола Хьюза его брату Усману Нурмагомедову (чемпион Bellator).

«Усман, он настроен, смотри», — подписал Хабиб видеоролик с участием Хьюза.

Фото: Скриншот из социальных сетей Хабиба Нурмагомедова

На прошедшем ранее турнире PFL Хьюз судейским решением победил Эй Джея Макки, после чего на пресс-конференции Пол бросил вызов Усману Нурмагомедову. Также ирландец предложил легендарному бойцу UFC Конору Макгрегору присутствовать в своём углу в случае боя. Ответ Макгрегора не заставил себя долго ждать, он ответил согласием.