Григорий Дрозд высказался о будущем Бахрама Муртазалиева

45-летний бывший чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу и чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказался о будущем чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева после победы над Тимофеем Цзю.

«Он выглядел хорошо на фоне Тима Цзю. Бахрам – очень достойный соперник. Он немного «поднасыпает» в моментах. Понимает, что у него очень сильный удар. Но иногда пробивает и остаётся на месте. С Кроуфордом это смертельно опасно. Пока Муртазалиеву не хватает хитрости. Пропускает удары, есть над чем работать. Но он действующий чемпион мира, красивая первая защита», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.