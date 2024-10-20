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Григорий Дрозд высказался о будущем Бахрама Муртазалиева

Григорий Дрозд высказался о будущем Бахрама Муртазалиева
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45-летний бывший чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу и чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказался о будущем чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева после победы над Тимофеем Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Он выглядел хорошо на фоне Тима Цзю. Бахрам – очень достойный соперник. Он немного «поднасыпает» в моментах. Понимает, что у него очень сильный удар. Но иногда пробивает и остаётся на месте. С Кроуфордом это смертельно опасно. Пока Муртазалиеву не хватает хитрости. Пропускает удары, есть над чем работать. Но он действующий чемпион мира, красивая первая защита», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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