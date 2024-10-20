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Олимпийская чемпионка Иман Хелиф заявила, что планирует перейти в профессиональный бокс

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф заявила, что планирует перейти в профессиональный бокс
Иман Хелиф
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Провалившая гендерный тест алжирская спортсменка Иман Хелиф планирует начать свою карьеру в профессиональном боксе.

«В скором времени я перейду в профессиональный бокс, где у меня уже сейчас имеется множество интересных предложений. Олимпийские чемпионы очень ценятся в профи-боксе. Но я ещё не определилась, где именно начну свою карьеру в профессионалах», – приводит слова Хелиф En Nahar.

Напомним, Хелиф летом 2024 года принимала участие в Олимпийских играх в Париже и завоевала там золото. В МОК посчитали, что для отбора на Игры никакой гендерный тест не нужен – и Хелиф благодаря этому оказалась в Париже в программе женского турнира по боксу.

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