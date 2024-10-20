Кит Турман: Цзю не такой опасный, каким казался

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю от действующего обладателя титула IBF в первом среднем дивизионе Бахрама Муртазалиева.

«Взгляните, что стало с Цзю после того левого хука от Муртазалиева. Я думаю, что Бахрам чётко определил и показал нам всем, что в Тиме нет ничего опасного и особенного. И Бахрам доказал это делом. Тим просто создан для таких боксёров, как Муртазалиев.

Нельзя на протяжении всего боя делать одно и то же. Цзю пропускал, у него явно не работал план на бой, но он упорно продолжал повторять одно и то же, вместо того чтобы попробовать работать иначе. Ему нужно было замедлять темп, работать через джеб, уходить по кругу от атак соперника, но он этого не делал. В общем, не так опасен Цзю, каким казался раньше», — сказал Турман в своём интервью YouTube-каналу FightHype.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) Цзю проиграл Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.