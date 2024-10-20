Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кит Турман: Цзю не такой опасный, каким казался

Кит Турман: Цзю не такой опасный, каким казался
Тимофей Цзю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю от действующего обладателя титула IBF в первом среднем дивизионе Бахрама Муртазалиева.

«Взгляните, что стало с Цзю после того левого хука от Муртазалиева. Я думаю, что Бахрам чётко определил и показал нам всем, что в Тиме нет ничего опасного и особенного. И Бахрам доказал это делом. Тим просто создан для таких боксёров, как Муртазалиев.

Нельзя на протяжении всего боя делать одно и то же. Цзю пропускал, у него явно не работал план на бой, но он упорно продолжал повторять одно и то же, вместо того чтобы попробовать работать иначе. Ему нужно было замедлять темп, работать через джеб, уходить по кругу от атак соперника, но он этого не делал. В общем, не так опасен Цзю, каким казался раньше», — сказал Турман в своём интервью YouTube-каналу FightHype.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) Цзю проиграл Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме
Григорий Дрозд высказался о будущем Бахрама Муртазалиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android