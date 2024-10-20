Икрам Алискеров выступит 1 февраля на турнире UFC в Саудовской Аравии

Российский средневес UFC Икрам Алискеров планирует провести свой следующий бой 1 февраля 2025 года на крупном турнире UFC в Саудовской Аравии. Соперником россиянина должен стать бразилец Андре Муниз. Об этом сообщает известный инсайдер мира смешанных единоборств Алекс Бехунин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Алискеров свой последний бой проводил в июне 2024 года, где потерпел поражение нокаутом в первом раунде от экс-чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера.

Мунис свой предыдущий поединок провёл в декабре 2023 года и одержал там победу раздельным решением судей над Юн Йон Паком.