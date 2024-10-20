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Энтони Ярд рассказал о дальнейших планах на карьеру

Энтони Ярд рассказал о дальнейших планах на карьеру
Энтони Ярд
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе британец Энтони Ярд, воодушевлённый победой над латышом Рольфом Вилкансом, рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

«Я готов выйти в ринг против кого угодно. Я уже дрался с лучшими в мире бойцами, а здесь мне пришлось провести бой против соперника, который появился в последний момент. И где-то я, возможно, недооценил его.

Мне дважды приходилось драться в ринге с лучшими в своём весе, и именно я стал тем боксёром, с кем было тяжелее всех в ринге Артуру Бетербиеву. Сейчас у меня масса вариантов для дальнейших планов. Есть вариант боя с Джошуа Буатси, Азизом, Ричардсом. Если бы всё зависело только от меня, то я бы хотел подраться с Буатси», — приводит слова Ярда Sky Sports.

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