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Илия Топурия: я не чувствую никакой угрозы от Холлоуэя

Илия Топурия: я не чувствую никакой угрозы от Холлоуэя
Илия Топурия
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Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия дал комментарий по поводу своего следующего поединка, где его ожидает противостояние с экс-чемпионом в этом весе Максом Холлоуэем.

«Я скажу так. Волкановски представлял более серьёзную угрозу для меня, чем Холлоуэй. Он намного сильнее и опытнее, чем Макс. В стилистическом плане Волкановски тоже был намного сложнее по сравнению с Холлоуэем.

Сейчас я абсолютно не чувствую какой-то угрозы от Макса. Он не является панчером, он уступает мне в борьбе. Всё, что он может, — это набрасывать массу ударов, но я способен делать то же самое», — приводит слова Топурии Essentially Sports.

Напомним, Топурия и Холлоуэй проведут главный бой 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308.

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