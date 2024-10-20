Полный список участников турнира UFC 308

26 октября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против экс-чемпиона в этом весе Макса Холлоуэя.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев

Лерон Мёрфи — Дэн Иге

Магомед Анкалаев — Александар Ракич

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян

Предварительный кард

Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос

Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки

Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос

Бруно Феррейра — Абусупиян Магомедов

Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа

Фарид Башарат — Виктор Уго

Бруно Силва — Исмаил Наурдиев

Ринат Фахретдинов — Нурсултон Рузибоев

Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра