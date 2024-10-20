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Полный список участников турнира UFC 308

Полный список участников турнира UFC 308
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26 октября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против экс-чемпиона в этом весе Макса Холлоуэя.

Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Илия Топурия — Макс Холлоуэй
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
Лерон Мёрфи — Дэн Иге
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян

Предварительный кард

Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос
Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки
Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос
Бруно Феррейра — Абусупиян Магомедов
Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа
Фарид Башарат — Виктор Уго
Бруно Силва — Исмаил Наурдиев
Ринат Фахретдинов — Нурсултон Рузибоев
Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра

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