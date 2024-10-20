Макс Холлоуэй: Топурию заставили драться со мной

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй дал комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона в этом весе Илии Топурии, с которым сразится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308.

«Первый боец, которого я вызвал в своей карьере на бой, — это Топурия. Он долгое время избегал боя со мной, хоть и рассказывает о том, что я не несу для него никакой угрозы и так далее. Илия продолжает бить себя в грудь и рассказывать о том, какой он герой, но он прекрасно знает, что его вынудили драться со мной. У него сейчас нет другого выбора. Раньше он говорил, что сразится со мной только за титул BMF, но теперь он у меня есть, и отговорки закончились», — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.