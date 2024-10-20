Даниэль Дюбуа с нетерпением ждёт боя с победителем реванша Усик — Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа с нетерпением ожидает возможности провести объединительный бой с победителем реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«У нас с Усиком остался нерешённый вопрос. Мне теперь нужно просто всё довести до конца, сделать всё правильно. Я возьму и перепишу сценарий боя, в котором прикончу Усика. Это будет громкий и масштабный бой мирового уровня.

Но если Усик проиграет Фьюри, то мне было бы, конечно, интересно подраться и с ним. Мы все чемпионы, либо действующие, либо бывшие, но у всех нас одна цель — собрать пояса в одних руках», — сказал Дюбуа в своём интервью YouTube-каналу BoxNation.