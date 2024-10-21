Джонни Эблин раскритиковал возможное возвращение Дональда Серроне

Непобеждённый чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин раскритиковал возможное возвращение в клетку ветерана UFC Дональда Серроне.

«Я просто не думаю, что это хорошая идея — уйти на пенсию, принять кучу стероидов, а затем вернуться и снова драться. Это нехорошо выглядит. Я думаю, что Конор Макгрегор проложил путь к этому всему, я думаю, что он влияет на многих других людей, чтобы они делали это, и я думаю, что люди пытаются драться после своего пика и используют все эти вещества, и это просто нехорошо.

Ваш мозг не лечится от стероидов. Я категорически против стероидов, я категорически против людей, которые дерутся после пика своей формы», — приводит слова Эблина MMAFighting.

Напомним, 19 октября в Саудовской Аравии на турнире PFL Super Series Эблин одержал победу единогласным решением судей над Фабианом Эдвардсом.