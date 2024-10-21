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Промоутер Тима Цзю рассказал о здоровье боксёра после поражения нокаутом от Муртазалиева

Промоутер Тима Цзю рассказал о здоровье боксёра после поражения нокаутом от Муртазалиева
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Промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю Мэтт Роуз рассказал о состоянии здоровья спортсмена после поражения действующему обладателю пояса россиянину Бахраму Муртазалиеву. Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Цзю впервые в карьере потерпел поражение в бою нокаутом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Самое главное, что он проснулся здоровым. Вероятно, больше всего его волнует мысленный процесс возвращения к событиям прошлой ночи. Физически ему сегодня намного лучше. Очевидно, вчера вечером у него было сотрясение мозга, но он отправился в больницу — мы хотели, чтобы он отправился в больницу из соображений предосторожности. С этой точки зрения он был в порядке, так что теперь он отдохнет пару дней. Как только он вернётся в Австралию, мы проведём ещё несколько тестов, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Роуза The Guardian со ссылкой на AAP.

Напомним, по ходу боя Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя.

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