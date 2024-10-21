«Плевать на него! Я лучший борец в UFC». Чимаев — о предстоящем бое с Уиттакером

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе Робертом Уиттакером.

«Мне плевать на этого парня… почему я должен беспокоиться о нем? Я полноценный боец ММА. Я лучший борец в UFC», — сказал Чимаев в интервью UFC в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой Чимаев — Уиттакер состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308. В своём последнем бою на UFC on ABC 6 в июне Уиттакер досрочно остановил россиянина Икрама Алискерова. Чимаев не дрался с октября 2023 года, когда на UFC 294 победил решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.