«Это не поединок по борьбе. Это ММА». Уиттакер — о предстоящем бое с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер отреагировал на предстоящий бой с непобеждённым бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым.

«Я исключительный во всём. Я быстрее, чем он. Моя техника ударов лучше… Меня сложно победить… Это не поединок по борьбе. Это бой ММА», — сказал Уиттакер в интервью UFC в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Чимаевым и Уиттакером пройдет 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308. В своей предыдущей встрече на UFC on ABC 6 в июне Уиттакер одержал досрочную победу над россиянином Икрамом Алискеровым. Чимаев не выходил в октагон с октября 2023 года, когда на UFC 294 одолел экс-чемпиона из Нигерии Камару Усмана решением судей.