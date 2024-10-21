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Конор Макгрегор — о своём возвращении: могу полностью перевернуть UFC

Конор Макгрегор — о своём возвращении: могу полностью перевернуть UFC
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Легендарный боец смешанных единоборств и первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе, Конор Макгрегор высказался о своём возвращении в октагон.

«Я не закончил. Могу вернуться в любой момент и просто полностью перевернуть игру», — написал Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент Конор Макгрегор провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, из которых добился 22 побед и потерпел шесть поражений. Ранее сообщалось, что ирландец должен был встретиться с Майклом Чендлером, однако этот бой так и не состоялся.

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