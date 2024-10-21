Олег Тактаров показал архивное фото с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. Снимок был сделан в ходе работы над художественным фильмом «Право на убийство», в котором он снимался с известными голливудскими актёрами Робертом Де Ниро и Аль Пачино. На фото они стоят втроём.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

«Право на убийство», 2006 год», — подписал фото Тактаров.

Отметим, что, помимо карьеры в ММА, Тактаров на протяжении многих лет снимается в кино. В послужном списке экс-чемпиона UFC около сотни ролей – как в российских, так и в голливудских фильмах. Что касается смешанных единоборств, то всего Олег провёл 24 поединка, в которых одержал 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.

Материалы по теме Тактаров: для Аспиналла сейчас угрозу представляют три бойца

Главные новости дня: