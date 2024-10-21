Возможный соперник Муртазалиева: признаюсь, думал, победит Цзю

Американец Эриксон Лубин дал комментарий по поводу поединка за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем с русскими корнями Тимом Цзю и россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Ранее сам Лубин должен был встретиться с Цзю, но был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Напомним, Бахрам победил Тимофея техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мне не нужны никакие промежуточные бои. Сразу буду драться за титул. Признаюсь, считал, что победит Цзю. Но он пропустил удар уже в начале поединка, от которого так и не смог восстановиться. Ставил на Цзю, ведь он уже был чемпионом. Мы уже с ним обо всём договорились. Сейчас же нужно будет всё перепланировать. Надо будет получить следующим этого парня из России», — сказал Лубин на канале Thaboxingvoice в YouTube.

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