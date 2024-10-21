Хабиб: Джон Джонс не может быть мне другом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался об обладателе чемпионского пояса в тяжёлом весе Джоне Джонсе.

«Никогда не было с Джонсом разногласий. И с ним сравниться будет тяжело. Но мой друг Кормье с ним в конфликте, и автоматически он мне не может быть другом. Я не дружу с тем, с кем не дружат мои друзья», — написал Нурмагомедов.

Хабиб и Джонс считаются величайшими бойцами в истории смешанных единоборств. Многие фанаты и эксперты называют каждого из них величайшим.

Ранее Джонс отреагировал на победу Фрэнсиса Нганну в поединке с Ренаном Феррейрой на турнире PFL.