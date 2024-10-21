Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: Джон Джонс не может быть мне другом

Хабиб: Джон Джонс не может быть мне другом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался об обладателе чемпионского пояса в тяжёлом весе Джоне Джонсе.

«Никогда не было с Джонсом разногласий. И с ним сравниться будет тяжело. Но мой друг Кормье с ним в конфликте, и автоматически он мне не может быть другом. Я не дружу с тем, с кем не дружат мои друзья», — написал Нурмагомедов.

Хабиб и Джонс считаются величайшими бойцами в истории смешанных единоборств. Многие фанаты и эксперты называют каждого из них величайшим.

Ранее Джонс отреагировал на победу Фрэнсиса Нганну в поединке с Ренаном Феррейрой на турнире PFL.

Материалы по теме
Чемпион UFC в тяжёлом весе Джонс отреагировал на победу Нганну над Феррейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android