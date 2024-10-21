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«Старший брат». Хамзат Чимаев встретился с Рамзаном Кадыровым перед UFC 308

«Старший брат». Хамзат Чимаев встретился с Рамзаном Кадыровым перед UFC 308
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Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев встретился с сыном главы Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Соответствующей фотографией спортсмен поделился на своей странице в социальных сетях.

«Старший брат», — подписал фотографию Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Отметим, что Кадыров является любителем бокса и смешанных единоборств и часто даёт различные комментарии на эту тему.

В настоящий момент Чимаев занимает 12-е место в рейтинге бойцов среднего веса промоушена Даны Уайта. В общей сложности на счету Хамзата 13 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом. В следующем поединке, который состоится на UFC 308, Чимаев встретится с Робертом Уиттакером.

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