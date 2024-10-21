Бетербиев объяснил, почему не считает Бивола самым сложным соперником в карьере

Непобеждённый российский боксёр, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев поделился мнением о своём соотечественнике Дмитрии Биволе. Ранее спортсмены провели очный поединок, который продлился всю дистанцию и завершился победой Бетербиева судейским решением. За счёт этого он стал абсолютным чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

«Могу ли назвать Бивола самым сложным соперником в карьере? Думаю, нет. Безусловно, не собираюсь умалять его заслуг, уровень мастерства, но есть множество факторов, которые необходимо учитывать. Так, с Дмитрием наши пути пересеклись незадолго до моего 40-летия. Да, на этот возраст я себя не ощущаю, но отметать это тоже нельзя.

Кто знает, как бы всё завершилось, если бы этот поединок состоялся, когда я был немного моложе. Не собираюсь оценивать Бивола ниже определённых спортсменов, но, например, с Александром Гвоздиком встречался в 2019 году, с Джо Смитом — в 2022-м. В обоих противостояниях победил нокаутом.

Да, наверняка из-за этого (Бивол – единственный, кто продержался с Бетербиевым 12 раундов. – Прим. «Чемпионата») многие и называют Бивола самым сложным оппонентом в моей карьере. Но, на мой взгляд, это не ключевой аспект», — приводит слова Бетербиева «RT на русском».

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