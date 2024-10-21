Схватка Мухаммада Мокаева и Рауля Росаса-младшего отменена после позиции UFC

Схватка по грэпплингу между британским бойцом смешанных единоборств (ММА) Мухаммадом Мокаевым и мексиканцем Раулем Росасом-младшим, выступающим в UFC, не состоится. Об этом рассказал Мокаев, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях. По его словам, против проведения поединка выступили в UFC.

«Огромное уважение Раулю. Но, к сожалению, UFC не допустили его к поединку. Желаю тебе всего самого наилучшего, брат!» — написал Мокаев.

Напомним, в июле этого года стало известно, что руководство промоушена Даны Уайта не продлило контракт с Мокаевым, после чего он подписал соглашение с Brave CF.

Мокаев и Капе подрались на выходе из отеля: