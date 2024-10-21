Илия Топурия: я бы заставил Махачева очень сильно страдать

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия выразил уверенность, что одолел бы чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я бы заставил Ислама очень сильно страдать. У меня безупречная физическая подготовка. В пятом раунде у меня те же кондиции, что и в первом. Я представляю угрозу в любую секунду боя. Практикую стиль, с которым Ислам никогда в жизни ещё не сталкивался и никогда не столкнётся, если не встретится со мной. Вот почему я говорю, что прямо сейчас нет никого, кто мог бы затмить меня», — сказал Топурия на канале KOlmenero в YouTube.

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