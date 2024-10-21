Бетербиев ответил на вопрос по поводу возможного боя с Усиком

Непобеждённый российский боксёр, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев поделился мнением о потенциальном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Не люблю высказываться об Александре. Каждый раз, когда делаю это, меня обвиняют в зависти к нему. Хотя такого не испытывал по отношению ни к нему, ни к любому другому боксёру. Усик провёл хорошую работу, стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Он достоин только уважения. Да, мне было бы очень интересно помериться с ним силами в рамках первого тяжёлого веса. Но это всего лишь спортивный интерес», — приводит слова Бетербиева «RT на русском».

В общей сложности на счету Бетербиева 21 победа в 21 поединке. В активе Усика 22 победы в 22 боях.

Тайсон Фьюри отдал дань уважения Александру Усику: