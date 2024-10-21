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Видео: Шара «Буллет» Магомедов провёл совместную тренировку с Ниной Драмой

Видео: Шара «Буллет» Магомедов провёл совместную тренировку с Ниной Драмой
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Популярный боец среднего дивизиона UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов провёл совместную тренировку с бывшей моделью Playboy, а также известной YouTube-блогершей Ниной Драмой.

Шарабутдин проведёт свой очередной поединок 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где его ожидает противостояние с Арменом Петросяном.

Магомедов имеет в своём активе 14 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (11 из них – досрочно). Предыдущий бой Шары Буллета состоялся в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Михала Олексейчука. В UFC россиянин выступает с октября 2023 года, и за этот год провёл под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств три победных боя.

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