Видео: Шара «Буллет» Магомедов провёл совместную тренировку с Ниной Драмой

Популярный боец среднего дивизиона UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов провёл совместную тренировку с бывшей моделью Playboy, а также известной YouTube-блогершей Ниной Драмой.

Шарабутдин проведёт свой очередной поединок 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где его ожидает противостояние с Арменом Петросяном.

Магомедов имеет в своём активе 14 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (11 из них – досрочно). Предыдущий бой Шары Буллета состоялся в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Михала Олексейчука. В UFC россиянин выступает с октября 2023 года, и за этот год провёл под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств три победных боя.