Боб Арум назвал вероятную дату реванша Бивол — Бетербиев

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом может состояться в октябре 2025 года.

«Турки, очень любит бокс, и он хочет увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым точно также, как и все фанаты бокса. Поэтому я думаю, что нам однозначно суждено его увидеть. Но опять же, поскольку сезон в Эр-Рияде заканчивается в феврале, самая ранняя дата реванша — октябрь следующего года», — сказал Арум в интервью известному репортеру Дэну Рафаэлю на его ютуб-подкасте Fight Freaks Unite.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.