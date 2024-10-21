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Саиду Нурмагомедову ищут нового соперника на UFC 308

Саиду Нурмагомедову ищут нового соперника на UFC 308
Саид Нурмагомедов
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Соперник российского бойца легчайшего дивизиона UFC Саида Нурмагомедова на турнире UFC 308 бразилец Даниэль Сантос получил травму и не сможет принять участия в поединке. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети известный инсайдер Дэймон Мартин, не уточняя причин снятия бойца. В настоящий момент руководство активно ищет замену для Нурмагомедова, чтобы сохранить его бой.

Нурмагомедов свой предыдущий поединок проводил в октябре 2023 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде Муина Гафурова.

Напомним, турнир UFC 308 состоится уже 26 октября в Абу-Даби, а его главным событием станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против экс-чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя.

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