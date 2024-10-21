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Официально: Наоя Иноуэ сразится с Сэмом Гудманом 24 декабря в Японии

Официально: Наоя Иноуэ сразится с Сэмом Гудманом 24 декабря в Японии
Наоя Иноуэ
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Абсолютный чемпион второго легчайшего дивизиона Наоя Иноуэ проведёт защиту своих титулов в бою с обязательным претендентом по линии IBF австралийцем Сэмом Гудманом. Об этом сегодня, 21 октября официально объявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум на странице компании в социальных сетях.

Этот поединок уже был анонсирован и ранее, но официального подтверждения так и не поступало, из-за чего неделю назад руководство IBF (Международной боксёрской Федерации) призвало стороны к публичному объявлению даты и места проведения поединка.

Напомним, что Иноуэ свой предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где победил техническим нокаутом в седьмом раунде Ти Джея Дохейни.

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