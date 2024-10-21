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Майрис Бриедис назвал причины поражения Тима Цзю в бою с Муртазалиевым

Майрис Бриедис назвал причины поражения Тима Цзю в бою с Муртазалиевым
Тимофей Цзю
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис считает, что бывший чемпион в первом среднем дивизионе Тимофей Цзю проиграл действующему обладателю пояса IBF в первом среднем дивизионе Бахраму Муртазалиеву на психологическом уровне уже в первом раунде.

«Уже в первом раунде Цзю проиграл бой. Был момент, когда они столкнулись головами, и у Цзю промелькнули флешбэки из прошлого боя с Фундорой, где он потерпел первое поражение, это было видно по его глазам и его поведению в ринге. Уже тогда всё пошло не так, как было запланировано, а после пропущенного левого бокового он вообще не знал, что делать в ринге», — сказал Бриедис на своём YouTube-канале, разбирая поединок Цзю — Муртазалиев.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) Муртазалиев победил Цзю техническим нокаутом в третьем раунде и впервые защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF.

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