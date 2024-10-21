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Тим Цзю — своим фанатам: я скоро вернусь

Тим Цзю — своим фанатам: я скоро вернусь
Тимофей Цзю
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю обратился к фанатам после поражения от действующего чемпиона мира по версии IBF Бахрама Муртазалиева.

«Всё есть как есть. Меня поймали ударом, и я просто не смог продолжать. Я продолжал подниматься, но был недостаточно хорош. Поздравления моему оппоненту за впечатляющее выступление. Но да, мы двигаемся дальше. Перегруппируемся — и моя команда вернётся.

Спасибо PBC, No Limit за то, что всегда поддерживают, несмотря ни на что. Ещё раз, я вернусь! Я скоро буду в больших боях. Мне нужно найти ответы на множество вопросов. У себя, конечно. Но главная вещь, как говорил мне мой отец с юных лет — никогда не сдавайся! Если ты стремишься к звёздам и ты разбился, сгорел на пути — просто продолжай. Я буду продолжать, продолжать тянуться к звёздам! Спасибо», — сказал Тимофей в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

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