Крис Сайборг рассказала о дальнейших планах после победы на турнире PFL Super Series

Бывшая чемпионка UFC и Bellator, а также действующая обладательница титула PFL Крис «Сайборг» Жустино рассказала о своих дальнейших планах после победы над Лариссой Пачеко на турнире PFL Super Series, который проходил 19 октября в Саудовской Аравии.

«Я долго ждала своего боя, потому что последний год не удавалось выступать. Хотелось бы как можно чаще проводить поединки, защищать свой пояс, потому что я планирую довести свою карьеру до 20-летнего юбилея и затем открыть новую страницу в своей жизни и родить ребёнка.

В этом году исполнится 19 лет, поэтому мне нужно успеть провести как можно больше боёв. Каждый мой титул дался мне очень непросто. Мне сейчас 39 лет, но я продолжаю выступать на самом высочайшем уровне, этот титул PFL для меня особенно дорог, потому что я в своём возрасте продолжаю оставаться чемпионом, и это для меня очень важно», — приводит слова Сайборг MMAmania.