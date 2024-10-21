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Боб Арум: Теофимо Лопес сошёл с ума

Боб Арум: Теофимо Лопес сошёл с ума
Теофимо Лопес
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Почти 93-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес, который направил ему письмо с просьбой объявить его свободным агентом, сошёл с ума.

«Иногда мне кажется, что Теофимо просто сошёл с ума. Мне нравится этот парень, но он словно «Алиса в стране чудес». Сначала, когда у нас сорвался его бой с Хосе Сепедой, он сам просил продлить с ним контракт, затем, когда мы нашли ему замену в лице Сандора Мартина, он снова пытался продлить контракт, но теперь его адвокат, которому он, по всей видимости, показал наш первый контракт во время организации боя с Сепедой, просит, чтобы мы расторгли контракт с Лопесом», — сказал Арум во время подкаста на Podcasts.apple.

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