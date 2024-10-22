Том Леффлер сделал прогноз на бой Сергея Богачука с Исраилом Мадримовым

Известный промоутер в мире профессионального бокса Том Леффлер дал прогноз на предстоящий бой своего подопечного боксёра, бывшего обладателя «временного» титула WBC в первом среднем весе украинца Сергея Богачука против экс-чемпиона мира в этом весе узбека Исраила Мадримова, который должен состояться 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Усик — Фьюри.

«Мадримов — еще один сложный бой для Богачука, но я думаю, что это будет победный бой для Сергея. Это еще одна большая возможность для него. Если он сможет победить Мадримова, это будет означать, что у него был потрясающий год в боях с Брайаном Мендосой, Вирджилом Ортисом. Помните, Вирджил Ортис в то время имел рекорд 20-0 с 20 нокаутами, и люди предвкушали, они фактически делали ставки на то, что он нокаутирует Богачука, и когда Богачук дважды его уронил, это действительно открыло людям глаза. Сейчас многие не оставляют шансов Богачуку в этом бою, но лично я уверен, что победит именно он, и это не из-за того, что я работаю с этим боксёром», —.приводит слова Леффлера BoxingScene.