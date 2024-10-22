Кадыров оценил победу Муртазалиева в бою с Тимом Цзю

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Бахрама Муртазалиева в бою с австралийцем с российскими корнями, экс-чемпионом мира Тимофеем Цзю.

«Бахрам Муртазалиев провёл блестящую защиту своего титула IBF в первом среднем весе. Для этого ему понадобилось три неполных раунда в бою против претендента на пояс Тима Цзю, который считался, по мнению многих экспертов, безусловным фаворитом.

Бой проходил в американском городе Орландо и получился очень ярким и зрелищным. Бахрам четыре раза отправлял оппонента в нокдаун и выиграл более чем убедительно — техническим нокаутом», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Муртазалиев сохранил титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

Самый опасный нокаутёр из России: