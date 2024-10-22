Дана Уайт дал неоднозначный ответ на вопрос о возвращении Макгрегора в октагон

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что верит в возвращение легендарного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в октагон в 2025 году.

«Нет ни назначенного боя, ни установленной даты или чего-то подобного… Но я верю, что он будет драться в 2025 году», — приводит слова Даны Уайт Championship Rounds в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на интервью Outta Pocket with RGIII.

Напомним, Конор Макгрегор провёл последний бой 11 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Поединок в лёгком весе с американцем Дастином Порье закончился для ирландца поражением и переломом ноги. Ранее Макгрегор заявил, что свою карьеру ещё не закончил и может вернуться в любой момент в октагон.