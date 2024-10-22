«Это очень помогает». Усик рассказал, от чего отказался во время подготовки к бою с Фьюри

Украинский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что выключил оповещения всех социальных сетей в тренировочном лагере во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

«Если они говорят обо мне в интернете, им интересно, а не мне интересно. Да, это отвлекает, это вообще занимает много времени.

Днём много отвлекаешься на какие-то соцсети, просто отнимают они у тебя время. А когда ты их не используешь, ты заполняешь свою голову какой-нибудь полезной информацией. Это книги, изучение чего-нибудь нового. Это очень помогает сконцентрироваться на работе, которую ты делаешь», — приводит слова Усика Ready to Fight.

Александр Усик проведёт реванш против Тайсона Фьюри 21 декабря; в первом совместном бою украинец одержал победу раздельным решением судей.

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